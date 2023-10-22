العالم اليوم - إسرائيل تعتقل مقاتلا من حماس.. كان عالقا منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعتقل مقاتلا من حماس.. كان عالقا منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، القبض على مقاتل من حركة حماس، ظل عالقا في غلاف غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوات الدفاع الإسرائيلية "ألقت الليلة الماضية القبض على إرهابي من قوات النخبة في حماس بعد أسبوعين على المجزرة".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية نصبت كمينا لاعتقال المقاتل، مبرزة أنها قامت بتسليمه لإجراء مزيد من التحقيقات معه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانييل هاغاري، إن "مهمة تطهير المنطقة لم تنته بعد. نحن مازلنا نتعامل مع المنطقة على أنها منطقة حرب".

و"غلاف غزة" هو المنطقة الجغرافية الممتدة على طول الحدود البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، ويتكون من منطقة عازلة تضم حواجز برية وقواعد ونقاط عسكرية وأراض زراعية شاسعة.

وكانت المستوطنات المتواجدة في غلاف غزة هدفا لمقاتلي حماس، بعد تسللهم المفاجئ صباح السبت 7 أكتوبر.

وقالت قناة "كان" العبرية، في وقت سابق، إن ما بين 800 إلى 1000 من نخبة حماس شاركوا في التسلل إلى غلاف غزة تحت غطاء الصواريخ ووصلوا إلى 20 بلدة و11 معسكرا للجيش الإسرائيلي.