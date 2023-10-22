العالم اليوم - قتلوا خلال هجوم حماس.. إسرائيل تتعرف على هوية مئات الجثث

انتم الان تتابعون خبر قتلوا خلال هجوم حماس.. إسرائيل تتعرف على هوية مئات الجثث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أنه تم التعرف على 769 جثة للمدنيين الإسرائيليين الذي قضوا في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، مضيفة أنه تم نقل 673 جثة إلى عائلات الضحايا لدفنها.

وأضافت: "يعمل الآلاف من رجال الشرطة في نوبات عمل على مدار اليوم، طوال الأسبوع، في عمل شاق هدفه تحديد هوية الجثث".

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، تعرضت العديد من الجثث للحرق أو التشويه ما يجعل مهمة التعرف على هويتها أمر صعب للغاية.

وقُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول لهجوم حماس في 7 أكنتوبر، بحسب السلطات الإسرائيلية.

واحتجز مقاتلو حماس نحو 200 شخص من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية في إسرائيل ونقلوهم إلى غزة.

فيما قُتل 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، إضافة الى 13561 جريحا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.