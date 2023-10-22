عاجل - زلزال قوي يضرب أستراليا

أحمد جودة - القاهرة - زلزال قوي يضرب أستراليا.. تضرر المنازل والمتاجر

أكدت وسائل إعلام أسترالية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية فيكتوريا، جنوب شرق البلاد، مما تسبب في أضرار طفيفة، كما شعر سكان مدينة ملبورن بالهزة الأرضية.

وشعر الأستراليون بالهزات في منطقة واسعة من عاصمة الولاية ملبورن وحتى جزيرة تسمانيا، وفقا لكا ذكرته وكالة انباء "ريا نوفوستي" الروسية.

زلزال قوي يضرب أستراليا

وأشارت قناة «ناين نيوز» الأسترالية، إلى سقوط البضائع الموجودة في المتاجر من الرفوف على الأرض، ولحقت أضرار بالمنازل والمباني، وتساقط بلاط بعضها.

وقالت السلطات، إن الزلزال وقع على عمق نحو 7 كيلومترات بمدينة كولاك، فيما ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة في خليج أبولو.