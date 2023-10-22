عاجل - فلسطين الآن.. آخر تطورات أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة

أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن.. آخر تطورات أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة

فلسطين الآن.. آخر تطورات أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة.. قالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد 266 فلسطينيا بينهم 117 طفلًا خلال آخر 24 ساعة، عقب غارات القصف الصهيونية الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة، نقلًا عن "رويترز": "4651 فلسطينيا استشهدوا وأكثر من 14245 أصيبوا في ضربات جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال، مبرزة "70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

من جهتها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.