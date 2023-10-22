عاجل - فلسطين.. عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي "المعاقين" عقب هجمات غلاف غزة

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين.. عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي "المعاقين" عقب هجمات غلاف غزة

فلسطين.. عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي "المعاقين" عقب هجمات غلاف غزة.. قال قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، وجمعية المحاربين القدامى المعاقين إن 1210 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن أصبحوا حديثا تحت رعاية القسم عقب هجمات 7 أكتوبر.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الأرقام لا تشمل المجندين، ولكن فقط جنود الاحتياط، والجنود المحترفين والشرطة وعملاء الشاباك.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث جيش الاحتلال، الأحد، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة.

وردا على هجوم حماس تواصل إسرائيل شن ضربات صاروخية على قطاع غزة وسط ترجيحات بدخوله بريا، وأن الجيش يكثف هجماته على غزة، وسط توقعات متزايدة بشن هجوم بري.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان غزة، قولهم إن "جيش الاحتلال طلب منهم التحرك جنوبا أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك منظمة إرهابية إذا ظلوا في مكانهم".

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وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد 266 فلسطينيا بينهم 117 طفلًا خلال آخر 24 ساعة، عقب غارات القصف الصهيونية الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة، نقلًا عن "رويترز": "4651 فلسطينيا استشهدوا وأكثر من 14245 أصيبوا في ضربات جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال، مبرزة "70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

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من جهتها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.