العالم اليوم - إسرائيل تكشف عدد الجنود "المعاقين" عقب هجمات غلاف غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تكشف عدد الجنود "المعاقين" عقب هجمات غلاف غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قال قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية وجمعية المحاربين القدامى المعاقين إن 1210 جندي من قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات الأمن أصبحوا حديثا تحت رعاية القسم عقب هجمات 7 أكتوبر.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الأرقام لا تشمل المجندين، ولكن فقط جنود الاحتياط، والجنود المحترفين والشرطة وعملاء الشاباك.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة.

وردا على هجوم حماس تواصل إسرائيل شن ضربات صاروخية على قطاع غزة وسط ترجيحات بدخوله بريا.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يكثف هجماته على غزة، وسط توقعات متزايدة بشن هجوم بري.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان غزة، قولهم إن "الجيش الإسرائيلي طلب منهم التحرك جنوبا أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك منظمة إرهابية إذا ظلوا في مكانهم".