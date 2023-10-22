العالم اليوم - بالفيديو.. دخول الدفعة الثانية من المساعدات لغزة عبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - دخلت الدفعة الثانية من قافلة المساعدات، الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج"، لتصبح ثاني دفعة إغاثية تدخل القطاع المحاصر منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح مراسلنا أن 17 شاحنة دخلت عبر المعبر حاملة كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية. والسبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية. وكان منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد دعا إلى "نظام تفتيش ميسر"، بما يسمح بزيادة وصول مزيد من المساعدات إلى السكان المحاصرين في غزة هذا الأسبوع، من دون إبطاء.

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