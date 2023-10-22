عاجل - إسرائيل تهدد إيران وتصفها بـ"رأس الأفعى" وكلمة السر حزب الله (بث مباشر فلسطين)

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين.. تهديد إسرائيلي بـ"قطع رأس الأفعى" وكلمة السر حزب الله

فلسطين.. تهديد إسرائيلي بـ "قطع رأس الأفعى" وكلمة السر حزب الله.. مع ارتفاع حدة التصعيد على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب أكثر في المنطقة، لتتسع دائرة النار من قطاع غزة إلى ساحات أخرى قد تترجم عليها حدة الصراع بين إيران والاحتلال، يتضح ذلك جليا في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، حيث فجر وزير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، نير بركات، في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات عنيفة للغاية هدد فيها بـ "قطع رأس الأفعى" في حال دخل حزب الله اللبناني الحرب بشكل حقيقي.

وأضاف بركات: "إسرائيل لن تقضي على حزب الله فحسب، ولكننا سنستهدف إيران بالفعل، لدى إسرائيل رسالة واضحة للغاية لأعدائنا، ونحن نقول لهم، انظروا إلى ما يحدث في غزة، سوف تحصلون على نفس المعاملة إذا هاجمتمونا، سوف نقوم بمسحكم من على وجه الأرض".

وحذر خبراء عسكريون الليلة الماضية من أن تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي تهدد بتصعيد خطير قد يدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

وقال الجنرال السير ريتشارد بارونز، الرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة بالجيش البريطاني: "إذا قامت إسرائيل بضرب إيران، فهذا عمل حرب ضد إيران، لذا فإن إيران سترد".

وأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، أنه يجب أن يتصدى الفلسطينيون للعدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أهل فلسطين لن يستسلموا لهذه الحرب الإسرائيلية، وأن الاحتلال يواصل استخدام القوة بشكل متغطرس، حسب ما جاء في نبأ عاجل، خلال كلمة له، ذاعته عدد من الفضائيات المصرية.

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وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد 266 فلسطينيا بينهم 117 طفلًا خلال آخر 24 ساعة، عقب غارات القصف الصهيونية الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة، نقلًا عن "رويترز": "4651 فلسطينيا استشهدوا وأكثر من 14245 أصيبوا في ضربات جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال، مبرزة "70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

بث مباشر فلسطين اليوم.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة

من جهتها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.