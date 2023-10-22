عاجل - نتانياهو المجرم يصرح: حرب غزة "حياة أو موت" بالنسبة لـ إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - نتانياهو المجرم يصرح: حرب غزة "حياة أو موت" بالنسبة لـ إسرائيل

نتانياهو المجرم يصرح: حرب غزة "حياة أو موت" بالنسبة لـ إسرائيل.. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال تفقده لقوات الجيش قرب الحدود مع لبنان، اليوم، أن حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لـ إسرائيل.

وحذر نتانياهو حزب الله من مغبة فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل، وقال إن ذلك من شأنه أن يدفع إسرائيل لتنفيذ ضربات مضادة بقوة "لا يمكن تخيلها" ويأتي بدمار و"خراب" على لبنان.

وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها نتانياهو لكوماندوز من إسرائيل قرب الحدود مع لبنان قال أيضا: "لا يمكن أن أقول لكم الآن ما إذا كان حزب الله سيقرر دخول الحرب بالكامل"، مضيفًا أن أن الحرب الدائرة حاليا هي بمثابة "التحرك أو موت" بالنسبة لإسرائيل.

وأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، أنه يجب أن يتصدى الفلسطينيون للعدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أهل فلسطين لن يستسلموا لهذه الحرب الإسرائيلية، وأن الاحتلال يواصل استخدام القوة بشكل متغطرس، حسب ما جاء في نبأ عاجل، خلال كلمة له، ذاعته عدد من الفضائيات المصرية.

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وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد 266 فلسطينيا بينهم 117 طفلًا خلال آخر 24 ساعة، عقب غارات القصف الصهيونية الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة، نقلًا عن "رويترز": "4651 فلسطينيا استشهدوا وأكثر من 14245 أصيبوا في ضربات جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال، مبرزة "70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

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من جهتها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.