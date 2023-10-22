نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة: استشهاد 266 شخصًا بقصف الاحتلال خلال آخر 24 ساعة والحصيلة العامة بلغت 4651 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن القوات الإسرائيلية نفذت 24 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4651 شهيدًا، بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، و14245 مصابا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على غزة قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت حكومة "حماس" سقوط أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة ليل السبت/ الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، مع تكثيف القوات الإسرائيلية ضرباتها على القطاع المحاصر.

وذكر أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، والمساعدات المحدودة التي دخلت القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات.