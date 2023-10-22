أميركا تنقل أنظمة دفاع صاروخي إلى شرق البحر المتوسط

واشنطن ـ د.ب.أ: تقوم الولايات المتحدة بنقل المزيد من منظومات الأسلحة إلى شرقي البحر المتوسط وفقا لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون».

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه « قام بتنشيط نشر بطاريات الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) بالإضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأميركية».

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