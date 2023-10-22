ممثل اليونيسف فـي مصر: الإغاثة التي دخلت غزة قطرة فـي بحر

نيويورك ـ د.ب.أ: قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، جيريمي هوبكنز، إن قافلة المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة السبت هي «قطرة في بحر»، بالنظر إلى الحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية. ودعا إلى فتح ممر إنساني بشكل مستدام.

وأضاف هوبكنز، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أن هناك «حاجة إلى أن يكون لدينا بدلا من 20 شاحنة، ما لا يقل عن 100 أو 200 شاحنة» تدخل القطاع يوميا، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

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