عدوان إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

دمشق ـ ا.ف.ب: خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة جراء تعرضهما لعدوان إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، كما أعلنت وزارة النقل تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين.

وقال المصدر العسكري « نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين».

وأعلنت وزارة النقل السورية بدورها «تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي» في الغرب.

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