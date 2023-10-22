وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني العمليات العدوانية العسكرية فـي غزة

مسقط ـ العُمانية: بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتصال هاتفي أمس الوضعَ المأساوي في قطاع غزة والمساعي المبذولة لوقف العمليات العدوانية العسكرية والأمنية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وسكانها الأبرياء.

وأكد الوزيران على أهمية مساندة صمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره من أراضيه وتقديم كل الدعم الإنساني والمساندة السياسية والقانونية له في نيل حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي.

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