العالم اليوم - واشنطن: لن نتردد في التحرك عسكريا إن توسع النزاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأحد، من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط"، بين إسرائيل وحركة حماس.

وتحدث أوستن بعد بضع ساعات من إعلان وزارة الدفاع (بنتاغون) تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة". وصرح الوزير لمحطة "إيه بي سي نيوز" مخاطبا "من يسعون إلى توسيع النزاع"، وقال: "نصيحتنا هي ألا تفعلوا ذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".

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