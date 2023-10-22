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زلزال بقوة 5.2 درجة يهز المنطقة الحدودية بين نيبال والهند

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إنّ زلزالًا بقوة 5.2 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين نيبال والهند.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترًا، حسبما أفادت "رويترز".

وشهدت نيبال عددًا من الزلازل في الأشهر القليلة الماضية، وفي وقت سابق من يوم 24 يناير، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة نيبال، وتسبب في انهيار ثلاثة منازل على الأقل.

وكان مركز الزلزال هو المنطقة الحدودية بين مجلس قرية باجورا في هيمالي ومجلس قرية تاجاكوت في هوملا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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