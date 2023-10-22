نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم ما يحدث بغزة.. المستشار الألماني يرتدي قبعة يهودية في افتتاح كنيس يهودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، قبعة يهودية (كيباه) في حفل افتتاح كنيس يهودي في مدينة ديساو الألمانية.

ونشر شولتس على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة وهو يرتدي القبعة، وأكد أن الكنيس الجديد يوضح أن الحياة اليهودية جزء من البلاد.

وكتب شولتس: "يظهر هذا الكنيس الجديد وسط المدينة أن الحياة اليهودية كانت وستظل جزءا من ألمانيا".

ونشر شولتس، في وقت سابق منشورا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، باللغة العبرية، أكد من خلالها أن زيارته التي أجراها إلى إسرائيل في وقت سابق هي زيارة أصدقاء.