نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن عن أول استخدام لقذائف Steel Sting في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ في استخدام قذائف الهاون مزدوجة التوجيه من طراز Steel Sting لضرب أهداف عسكرية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "في الأيام الأخيرة من القتال، استخدم مقاتلون من وحدة "ماجلان" الخاصة قذيفة Steel Sting لأول مرة، لمهاجمة موقع إطلاق صواريخ تابع لحركة "حماس" الإرهابية، والتي تم استهداف الأراضي الإسرائيلية منها".

وأضاف أن "Steel Sting هي قنبلة هاون مزدوجة التوجيه تسمح بضرب أهداف إرهابية بدقة في المناطق المأهولة بالسكان، مع زيادة فتك الضربة وتقليل خطر إصابة الأبرياء".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بالقصف الإسرائيلي وبات 70% من سكان القطاع أي 1.5 مليون مواطن، خارج منازلهم قسرا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تحديث لحصيلة الضحايا لليوم الأحد، مقتل 4651 فلسطينيا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا وإصابة 14245 آخرين منذ بدء الحرب في غزة