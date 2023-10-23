نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عن قصف إسرائيل مطاري حلب ودمشق السوريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت أن 7 طائرات إسرائيلية استهدفت من سماء البحر الأبيض المتوسط مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "نفّذت 3 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 15" و4 طائرات من طراز "إف 16" هجمات انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط ​​على سوريا واستهدفت مطاري النيرب الدولي في حلب ودمشق الدولي، وتعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية، وتعطل عمل المطارات".

وأضاف: "من الساعة 05.22 حتى الساعة 05.33 يوم 22 أكتوبر، قامت ثلاث مقاتلات تكتيكية من طراز(إف-15) و4 مقاتلات تكتيكية من طراز (إف-16) تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من البحر الأبيض المتوسط ​​ودون دخول المجال الجوي السوري بمهاجمة البنية التحتية لمطاري دمشق والنيرب (حلب)"..

وأشار كوليت إلى أنه نتيجة لتلك الغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكر مصدر عسكري، أن القوات الإسرائيلية نفذت بالتزامن "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ" مستهدفة مطاري دمشق وحلب ما أدى إلى مقتل مدني وخروجهما من الخدمة.

بدورها، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.