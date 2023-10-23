نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات العراقية: السوداني يتابع ملابسات الاشتباكات بين الجيش والبيشمركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول متابعة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ملابسات حادث اليوم ضمن قاطع مخمور والذي أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وجاء في بيان الناطق: "تابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدّى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة 7 آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك وجّه سيادته بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من ضحايا".

وتابع البيان: "شدد رئيس الحكومة على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق بأن اشتباكات اندلعت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية شمالي البلاد.