القسام تواصل دك مستوطنات العدو

القسام تواصل دك مستوطنات العدوأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها وجهت ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ إلى مستوطنة "نتيفوت" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

واعترف إعلام العدو الصهيوني بوقوع جريحين في القصف على مستوطنة "نتيفوت" أحدهما في حالة خطيرة، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة.

كما أعلنت كتائب القسّام عن قصف قاعدة "حتسريم" الجوية وتحشدات للعدو شرق "بئيري" برشقة صاروخية.

وأعلنت الكتائب أيضاً أنّ مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرقي خان يونس بعد عبورها السياج لعدّة أمتار.

وقالت كتائب القسّام، في بيانٍ رسمي لها: "مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرقي خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار".

وأضاف البيان: إنّ المجاهدين التحموا مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب.

وتابع: "مجاهدونا يؤكدون أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خان يونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الزائل مشياً على الأقدام".

واعترف العدو الصهيوني بمصرع جندي صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين.

بدورها، دكّت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، موقع "كيسوفيم" العسكري بعدد من قذائف الهاون.

وأفاد إعلام العدو، بأنّه تم إطلاق صاروخ موجه من قطاع غزة في اتجاه آلية في منطقة "كيسوفيم".. مؤكّداً إصابة أربعة جنود للعدو أحدهم حالته حرجة.

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية أيضاً استهداف موقع إسناد صوفا العسكري بعدد من قذائف الهاون، وأطلقت رشقة صاروخية باتجاه أسدود المحتلّة، و"كريات ملاخي" و"كريات غاد" و"بيت شيمش".