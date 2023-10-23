نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإليزيه: الرئيس الفرنسي يزور إسرائيل الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل غدا الثلاثاء.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مساء الأحد، أن الأخير سيزور ال

الأراضي المحتلة، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كل على حدة.

ويزور روته إسرائيل في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية الهولندية، أمس الأحد، وفاة هولندية تبلغ من العمر 33 عامًا، كانت قد سافرت إلى غزة لزيارة عائلتها، قبل قليل من اندلاع الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال روته، في بيان، إنه تحدث إلى نتنياهو وطلب توضيحا بشأن وفاة المواطنة الهولندية، كما دعا إلى "هدنة إنسانية" في القتال ليتسنى إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وأشار روته إلى أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وعليها القضاء على تهديد حماس، وبذل كل ما في وسعها لتحرير الرهائن"، لكنه استطرد قائلًا: "الدفاع عن النفس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتناسب، ويجب أن يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب".