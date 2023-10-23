العالم اليوم - إسماعيل هنية يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 01:22 صباحاً - قالت حركة حماس في بيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله سبل وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، حذر عبداللهيان الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح "خارجا عن السيطرة" ما لم توقف إسرائيل "فورا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة".

وتتخوف دول عديدة من أن يطال التصعيد مناطق في سوريا ولبنان، بينما يقول خبراء إن الأمر يتوقف على حدوث "اجتياح بري" لقطاع غزة.