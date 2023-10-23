نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قصف بمحيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر في غزة (ماذا يحدث؟) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد نبأ عاجل لقناة “العربية”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر في غزة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن أمس الأحد، أنّه تلقى تهديدًا جديدا من سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في مدينة غزة، وذلك حسب ما أفادت قناة “االقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف مستشفى المعمداني في غزة، أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أعلن أنّ عدد الشهداء الذين سقطوا تجاوز 500 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني.