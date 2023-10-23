العالم اليوم - روسيا تعلن إسقاط 3 صواريخ أوكرانية استهدفت القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - أعلن مسؤول روسي أنّ القوات الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، وتشكل باستمرار هدفاً لضربات قوات كييف.

وأكد فلاديمير سالدو المعيّن من موسكو لقيادة هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا على تلغرام، أنّ "ثلاثة صواريخ معادية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أُسقطت" في منطقة خيرسون.

وأضاف "تم إحباط استفزاز من إرهابيي نظام كييف".

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات القرم إنذاراً جوياً، وتوقفت موقتاً حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي.

وتسعى كييف منذ أسابيع عدة إلى نقل القتال إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لروسيا.

وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً استراتيجياً في العمليات العسكرية الروسية في إطار حرب أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر.

وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.

وفي نهاية سبتمبر، نفذت أوكرانيا ضربة كبيرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، لافتةً الى أنها أسفرت عن مقتل نحو ثلاثين ضابطاً.

من جهتها، أعلنت روسيا فقدان جندي واحد فقط بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى.

وأكدت القوات الأوكرانية الأحد أنها دمرت صاروخاً موجهاً وثلاث طائرات مسيّرة أطلقتها القوات الروسية.