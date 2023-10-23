العالم اليوم - عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لقطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة "إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة."

وأشارت إلى أن أكثر من نصف القتلى والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

كما استهدف قصف إسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط مدينة غزة.