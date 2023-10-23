نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة الأعنف بالقطاع.. عشرات الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قصفه العنيف على قطاع غزة، بعدما شنت الطائرات، سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة خلفت 30 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى فيب حصيلة أولية متوقع مضاعفتها.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن "قرابة 30 فلسطينيًا على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي على عدد من المنازل المأهولة في مخيم جباليا، بلدة بيت لاهيا، وفي النصيرات والبريج وسط القطاع".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال الآمنين، جراء قصف إسرائيلي للمنازل دون سابق إنذار".

كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وأبراج الندى والعودة ومنطقة الشيماء شمالي القطاع.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.