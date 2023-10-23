العالم اليوم - بايدن وزعماء أوروبيون يطالبون إسرائيل بحماية المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 03:24 صباحاً - أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعواإلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

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