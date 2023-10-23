نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن وزعماء أوروبيون يطالبون الاحتلال بحماية المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يوم أمس الأحد دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، واصل الاحتلال الإسرائيلي، قصفه العنيف على قطاع غزة، بعدما شنت الطائرات، سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة خلفت 30 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى من المدنيين، في حصيلة أولية متوقع مضاعفتها.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن "قرابة 30 فلسطينيًا على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي على عدد من المنازل المأهولة في مخيم جباليا، بلدة بيت لاهيا، وفي النصيرات والبريج وسط القطاع".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال الآمنين، جراء قصف إسرائيلي للمنازل دون سابق إنذار".

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.