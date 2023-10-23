نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يقصف محيط ثلاثة مستشفيات بغزة.. ماذا يحدث في القطاع؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.

ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع "أضرار وإصابات خطيرة" دون إعطاء تفاصيل.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر، إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس.

وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

فيما قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ إن 25 مستشفى في غزة طلب منها الجيش الإسرائيلي الإخلاء.

وأضافت أن إسرائيل لم تحدد لنا سقفا زمنيا لإخلاء مستشفى القدس في غزة.

وتتزايد المخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني الذي قصف يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن 500 شهيد فلسطيني.