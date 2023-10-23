نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مستشفى بغزة: نجري عمليات جراحية دون تخدير بسبب ضعف الإمكانيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، عن أن الكوادر الطبية لديهم أصبحت مستنزفة وتعمل في ظروف قاسية، إذ لم يغادروا المستشفى منذ 14 يوما.

وأوضح أن غالبية الذين يردوا إلى المستشفى من المصابين في القصف على جباليا في شمال غزة من الأطفال بجراح خطرة.

وأكد في حديثه لقناة "الجزيرة" أنهم يضطرون حاليا إلى إجراء العمليات الجراحية دون تخدير المرضى بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة.

وقال اليوم الأحد، إنهم يعانون من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية مؤكدا أن لجوء مئات الأسر من النازحين إلى المستشفى زاد من الأعباء عليها،

وأوضح أن المستشفى بات في أمسّ الحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة والوقود، مشيرا إلى أنه في حال عدم توفر حاجاتهم العاجلة، فإنهم معرضون لوقف العمليات الجراحية إذا ما نفد الوقود.