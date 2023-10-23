نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث تصادم سفن في بحر الصين الجنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت مانيلا اليوم الاثنين السفير الصيني لديها على خلفية حوادث تصادم بين سفن فيلبينية وأخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفيلبينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية تيريزيتا دازا للصحافيين «نحن نستفيد بشكل كامل من الإجراءات الديبلوماسية المتاحة لنا. وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح».

وتبادلت بكين ومانيلا أمس الأحد الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فيلبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفيلبينية في بحر الصين الجنوبي.

ووقع الحادثان قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها وحيث تنشر بكين سفنا.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا صادرا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وحملت الصين «الفيلبين المسؤولية الكاملة» عن حادثي الأحد.