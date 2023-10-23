العالم اليوم - ألمانيا: 80% من الكهرباء ستأتي من مصادر متجددة بحلول 2030

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:19 صباحاً - أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن قناعته بأن 80% من الكهرباء في ألمانيا ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال شولتس أمس خلال فعالية خاصة بالموظفين في شركة الطاقة "RWE"، بمناسبة الذكرى الـ 125 لتأسيسها: "نحن نسير بسرعة، ونحرز تقدما، يمكننا الوصول إلى هدفنا".

وأشار إلى الارتفاع الحاد الأخير في عدد التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال: "الآن علينا أن نتأكد من أنها ليست مرخصة بسرعة فحسب، بل يتم بناؤها بسرعة أيضا".

ومضى شولتس يقول إن الحكومة الألمانية تعمل على ضمان أن إمدادات الطاقة "ستظل آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة".

يشار إلى أن "RWE" هي أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا.