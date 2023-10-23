نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوآف غالانت.. حرب إسرائيل في غزة ستكون "الأخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن حرب إسرائيل في غزة يجب أن تكون "الأخيرة" في القطاع الفلسطيني؛ لأنه "لن يكون هناك وجود لحماس" بعد ذلك.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد أكد غالانت لجنود خلال اللقاء في قاعدة جوية: "يجب أن تكون هذه الحرب الأخيرة في غزة. لسبب بسيط هو أنه لن يكون هناك وجود لحماس بعدها".

وتابع الوزير: "سيستغرق الأمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي نهاية المطاف لن يكون هناك وجود لحماس. قبل أن تلاقي حماس مدرّعاتنا ومشاتنا، ستختبر قنابل سلاح الجو. وفي رأيي، أنتم تعرفون كيف تفعلون ذلك بطريقة فتاكة ودقيقة ونوعية على غرار ما أثبتّم حتى الآن".

وبعد أن شنّت حماس هجماتها المباغتة على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، توعّدت الدولة العبرية بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، والتي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظّمة "إرهابية".

إعلام فلسطيني.. قصف محيط ثلاثة مستشفيات في غزة

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع "أضرار وإصابات خطيرة" دون إعطاء تفاصيل.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر تشرين الأول إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

وقالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ إن 25 مستشفى في غزة طلب منها الجيش الإسرائيلي الإخلاء. وأضافت أن إسرائيل لم تحدد لنا سقفا زمنيا لإخلاء مستشفى القدس في غزة.

وتتزايد المخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني الذي قصف يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن 500 قتيل فلسطيني.