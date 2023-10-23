العالم اليوم - 1.6 مليار دولار أرباح بنك الرياض في 9 أشهر.. نمو بـ 22%

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - ارتفعت أرباح بنك الرياض، ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 6.09 مليارات ريال (حوالي 1.62 مليار دولار) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وبنسبة قدرها 22 بالمئة، مقارنة بأرباح 4.99 مليار ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجع البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

ارتفع صافي الدخل بنسبة 22.0 بالمئة ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

يعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ودخل توزيعات الأرباح.

يعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.

البيانات الربعية

أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض أن أرباح الربع الثالث من العام 2023 قد نمت بنسبة 14 بالمئة إلى 2.09 مليار ريال (557 مليون دولار)، مقابل 1.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعزا بنك الرياض ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي بنسبة 14 بالمئة إلى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وعلى أساس ربعي سنوي، صعدت أرباح البنك في الربع الثالث من العام بنسبة 5.4 بالمئة، قياسا على أرباح بقيمة 1.98 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2023.