العالم اليوم - قطر توقع اتفاقا مع "إيني" لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقا مدته 27 عاما مع "إيني" الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال الى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.

وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان "وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا"، وذلك "اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما". وسبق للشركة أن وقعت اتفاقين مماثلين مع توتال إنرجيز الفرنسية وشل الهولندية.

وقالت قطر للطاقة في بيان إن الغاز الطبيعي المسال سيورد إلى إف.إس.آر.يو إيطاليا، وهي وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز، تقع في ميناء بيومبينو الإيطالي.

وأضاف البيان: "سيكون مصدر الغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين قطر للطاقة وإيني التي لها حصة بمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر".

من جانبها صرحت شركة إيني: