العالم اليوم - 97 % معدل إشغال محفظة الدار العقارية الإماراتية من هذه الفئة

انتم الان تتابعون خبر 97 % معدل إشغال محفظة الدار العقارية الإماراتية من هذه الفئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:27 صباحاً - بلغت نسبة إشغال محفظة شركة الدار العقارية من العقارات التجارية من الفئة الممتازة 97 بالمئة، وهو ما يعكس وجود طلب قوي ومتنامٍ على المساحات المكتبية المتميزة في أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إن محفظتها من العقارات التجارية من الفئة الممتازة، تشمل أربعة أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي ومبنى الـ HQ والبرج الدولي.

وبلغت معدلات الإشغال في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في جزيرة الماريه، 99 بالمئة، ارتفاعاً من 79 بالمئة، وهو معدل الإِشغال المُسجل عندما تم الاستحواذ عليها من قبل شركة الدار في عام 2022.

وتسجل هذه الأبراج متوسط فترة تأجير يتخطى الأربع سنوات، وهي تضم مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية الدولية.

كما سجلت العقارات التجارية الأخرى من الفئة الممتازة التابعة لشركة الدار في أبوظبي، مبنى الـ HQ والبرج الدولي، متوسط معدل إشغال وصل إلى 95 بالمئة.

وشهد قطاع المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول 2023، نمواً قوياً مدعوماً بعودة إيجارات العقارات من الفئة الممتازة إلى مستوياتها المُسجلة آخر مرة في عام 2016.

ويأتي الأداء الحالي في سوق المساحات المكتبية مدعوماً بالمشهد الاقتصادي الإيجابي، حيث يظل الطلب على الأصول العقارية الممتازة من الفئة الممتازة مستقراً وسط محدودية المعروض منها، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الإشغال عبر العقارات التجارية الرئيسية.

وقال جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، "يواصل سوق العقارات التجارية في أبوظبي تحقيق نتائج قوية، مخالفاً بذلك التوجهات السائدة في الأسواق العالمية، كما تعكس معدلات الإشغال في محفظة الدار من الأصول العقارية التجارية ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد القوية والبيئة التنظيمية المستقرة في أبوظبي".

وانطلاقاً من هذا الطلب القوي، فقد تعاونت الدار مؤخراً مع شركة مبادلة للاستحواذ على برج الماريه، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة في جزيرة الماريه، والذي من المتوقع أن يسجل معدل إشغال تأجير مسبق بنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العام 2023، على أن يدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول 2024.

وأصبح برج "المقام"، التابع لشركة الدار في سوق أبوظبي العالمي، أول مبنى في أبوظبي يحصل على شهادة الفئة الذهبية "سمارت سكور" من "وايرد سكور"، وهي تُعد بمثابة اعتماد يُعنى بالأبنية الذكية الأفضل ضمن فئتها، والتي توفر بيئة عمل استثنائية وتعزز كفاءة تكلفة التشغيل وتضمن تطبيق أفضل معايير الاستدامة الدولية لتلبية احتياجات المستقبل.