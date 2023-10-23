العالم اليوم - نيكي الياباني يغلق دون مستوى 31 ألف نقطة بسبب الصراع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:27 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني دون مستوى 31 ألف نقطة، الاثنين، في ظل قلق المستثمرين من تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر نيكي 0.83 بالمئة ليغلق عند 30999.55 نقطة. وكان قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 30974.26 نقطة قبل ارتداد سريع في آخر دقيقتين من الجلسة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفضت أسهم 175 شركة وارتفع 48 سهما فيما لم تشهد أسهم شركتين تغيرا يذكر.

وارتفع مقياس التقلب في المؤشر إلى 23.87 وهو مستوى لم يشاهد منذ 28 أكتوبر الماضي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة عند الإغلاق.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية "المخاوف المتعلقة باحتمال تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ستظل تمثل عبئا على سوق الأسهم اليابانية".

وتزايدت المخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط في مطلع الأسبوع مع تحذير واشنطن من وجود خطر كبير على المصالح الأميركية في المنطقة وإعلانها عن نشر أنظمة دفاع جوي متقدمة.

لكن الجهود الدبلوماسية المستمرة نجحت في إدخال قوافل مساعدات إلى غزة، في حين أدى إطلاق حماس سراح محتجزتين أميركيين إلى تعزيز الآمال في الإفراج عن آخرين.

وكان سهم باسيفيك ميتالز أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية إذ انخفض 4.83 بالمئة. وهبط سهم شركة تكرير النفط إنيوس 3.01 بالمئة.