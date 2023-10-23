العالم اليوم - دخول ثالث قافلة مساعدات للقطاع من معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 01:22 مساءً - قال موظف إغاثة ومصدران أمنيان إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح من مصر اليوم الاثنين متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

وبدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر يوم السبت بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.

وأفاد مراسلنا بأن سلطات معبر رفح المصري وجهت صباح اليوم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية بواقع 20 شاحنة ليصل بذلك مجموع الشاحنات التي وصلت قطاع غزة حتى الآن 55 شاحنة.

ووفقا لمصادر مطلعة تم توجيه الشاحنات إلى معبر العوجا التجاري للفحص قبل استكمال مسيرتها إلى بوابة معبر رفح الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال تلبية للاحتياجات الطارئة لسكان القطاع.

وعلم مراسل دوت الخليج أن السلطات المصرية أعادت إغلاق البوابة الداخلية لمعبر رفح المصري، المواجهة للمعبر الفلسطيني، بالحواجز الخرسانية.

وأشار إلى أن خط سير الشاحنات أصبح يمتد عبر معبر العوجا التجاري بوسط سيناء ثم العودة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.