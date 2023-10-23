العالم اليوم - "الحذاء الذهبي".. هل يحقق صلاح الرقم القياسي ويقصي هالاند

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، صراعا قويا ومتقاربا، على لقب "الحذاء الذهبي"، الذي يمنح لهداف البطولة.

وبعد 9 جولات من انطلاق البطولة، لا يزال النجم النرويجي إيرلنغ هالاند في الصدارة، لكن المنافسة تبدو أشد ضراوة هذا الموسم، من الموسم الماضي، حيث يلاحقه بثبات النجم المصري محمد صلاح.

ويمتلك هالاند 9 أهداف من 9 مباريات، بينما لدى صلاح 7 أهداف، وخلفه ثلاثة نجوم برصيد 6 أهداف، وهم السويدي أليكساندر إيزاك (نيوكاسل) والإنجليزي جاريد بوين (وست هام) والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام) الذي يمتلك مباراة أقل من البقية.

وحصد هالاند الحذاء الذهبي، الموسم الماضي، بعدما سجل رقما قياسيا بلغ 36 هدفا، تلاه الإنجليزي هاري كين بـ30 هدفا، قبل أن ينتقل الصيف الماضي نحو ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ.

وبينما اكتفى صلاح بـ19 هدفا، الموسم الماضي، وابتعد بفارق 17 هدفا عن هالاند، يبدو هذا الموسم أقرب كثيرا لهداف مانشستر سيتي، وقد يتجاوزه إذا ما استمر على وتيرته الأخيرة بالتسجيل في كل مباراة.

يذكر أن صلاح سبق أن حقق الحذاء الذهبي 3 مرات، ويطمح لتحقيق الجائزة للمرة الرابعة، ليعادل الرقم القياسي للفرنسي تيري هنري.

ترتيب الهدافين: