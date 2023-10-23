العالم اليوم - مدير مستشفى في غزة: نضطر للمفاضلة بين الجرحى

انتم الان تتابعون خبر مدير مستشفى في غزة: نضطر للمفاضلة بين الجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، أن "الكوادر الطبية في المجمع أصبحت تواجه ظروفا قاسية مع استمرار تدفق المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي، ونضطر للمفاضلة بين الجرحى ونترك الحالات الصعبة الميؤوس منها لنتمكن من إنقاذ أكبر عدد من الأرواح".

وشدد أبو سلمية على أن "الطاقم الطبي لمجمع الشفاء لن يغادر مكانه تحت أي ظرف وسيستمر في أداء واجبه بعلاج الجرحى رغم القصف الذي استهدف محيط المجمع".

وبحسب ما أعلنه مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد استهدف قصف إسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط القطاع، خلال الساعات الأولى من الاثنين.

مدير مجمع الشفاء الطبي قال: