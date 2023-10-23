العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إنساني للحرب بين إسرائيل وحماس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - سيدعو زعماءالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان، حسبما أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي.

ويجتمع زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في بروكسل يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بالمجلس الأوروبي، حيث سيكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال.

وأظهرت مسودة،وفق رويترز، مفرزات القمة أن "المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريس إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ووصول المساعدات إلى المحتاجين".

وجاء أيضا في المسودة: "سيعمل الاتحادالأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعممن يحاولون الوصول لبر الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى. ويكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق".