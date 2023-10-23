العالم اليوم - سوناطراك تعتزم إطلاق مشروع بمليار دولار لتخزين الكربون

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 04:26 مساءً - قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الإثنين، إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية، سوناطراك، لديها خطط لمشروع بقيمة مليار دولار، للتخزين الطبيعي للكربون من خلال غرس 420 مليون شجرة على مدى عشر سنوات.

وأضاف عرقاب في تصريحات تلفزيونية، أن الجزائر تهدف إلى أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 30 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وتعد الجزائر مُصدّرا رئيسيا للغاز.

وكانت شركة سوناطراك الجزائرية قد أعلنت في أغسطس الماضي، اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بمجمع سوناطراك في حينها، إن معظم هذه الحقول اكتشفت بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج.

وقال باجي إن سوناطراك تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.

وتسعى الشركة ضمن مخططها السنوي لحفر 45 بئرا عبر أنحاء الجزائر، عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام وسائل حديثة.

يذكر أن شركة سوناطراك كانت قد عينت رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لها، خلفا لتوفيق حكار.

وسبق أن شغل حشيشي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سوناطراك لفترة من الوقت قبل بضع سنوات، وهو مهندس قضى معظم حياته المهنية في الشركة.