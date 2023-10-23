العالم اليوم - الشيكل يلامس أدنى مستوى على الإطلاق والمركزي يثبت الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 04:26 مساءً - لامس الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، أمام الدولار الأميركي، في السوق المحلية، أدنى مستوياته على الإطلاق، مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وخلال اليوم، بيع الدولار الأميركي في السوق الإسرائيلية والفلسطينية، بـ 4.0766 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية على الإطلاق، قبل ان يعود لمستوى 4.06.

وبالرغم من هذا التراجع، قررت لجنة السياسة النقدية في "بنك إسرائيل"، الإثنين، تثبيت أسعار الفائدة على الشيكل، بعكس توقعات كانت تشير لخفض على أسعار الفائدة.

وكانت تقديرات محللين في بورصة تل أبيب وكبار اقتصاديين في بنوك إسرائيلية، تشير لأن يعلن "بنك إسرائيل" خفضا على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 4.5 بالمئة.

وتبلغ أسعار الفائدة حالياً في إسرائيل 4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ يناير 2007، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

ولم يتفاعل الشيكل صعودا بإعلان البنك في 9 أكتوبر الجاري، عن ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في الأسواق المحلية، لمنع تذبذب أسعار الصرف.