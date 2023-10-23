العالم اليوم - وصول عوائد سندات الخزانة بأميركا لـ 5% يضغط مؤشرات وول ستريت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، مع وصول العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى خمسة بالمئة، وهي مستويات يوليو 2007، فيما يترقب المستثمرون نتائج أعمال أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وبيانات اقتصادية هامة.

وكان الارتفاع الكبير في العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ومعيار لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بتسعير المستثمرين لنمو أقوى في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حالات التراجع المالي.

وارتفعت العائدات على السندات طويلة الأجل سريعا، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، إن قوة الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الجيدة قد تبرر المزيد من التشديد النقدي.

ولامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات 5.004 بالمئة الاثنين، مرتفعًا حوالي 8 نقاط أساس خلال الجلسة.

تحركات الأسواق

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 48.35 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 33,078.93 نقطة، بحلول الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش.

كما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 9.48 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4,215.18 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 39.19 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 12,943.16 نقطة.