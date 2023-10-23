عاجل - "رسالة شديدة اللهجة فيديو".. بوتين يحذر بايدن بشأن تصريحاته في الحرب على غزة (فلسطين تويتر مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - "رسالة شديدة اللهجة فيديو".. بوتين يحذر بايدن بشأن تصريحاته في الحرب على غزة (فلسطين تويتر مباشر)

"رسالة شديدة اللهجة فيديو".. بوتين يحذر بايدن بشأن تصريحاته في الحرب على غزة (فلسطين تويتر مباشر).. طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن بأن يتعلم الاحترام، ومن ثم لا يحتاج إلى قمع أي شخص.

وبحسب موقع إندبندنت عربية، قال بوتين "على ذكر الخبرة لدينا في روسيا مثل صغير لطيف يقول (عش لمدة قرن وتعلم لمدة قرن) وهذا لا ينطبق على الرئيس بايدن فحسب بل على النخبة السياسية الأمريكية على العموم".

وأضاف موجهًا حديثه لـ بايدن: "عليك أن تتعلم احترام الآخرين.. وبعد ذلك لن تحتاج إلى قمع أي شخص"، وأن الرغبة في قمع شخص ما لسبب ما أو دون سبب طوال الوقت تؤدي إلى مشاكل.

وتابع "أنهم السياسيون الأمريكيون يحبون أن يبتسموا للكاميرات بإشعاعهم المعتاد، إنهم جيدون في ذلك يربتون على كتف الجميع، لكن الاحترام تجاه مختلف الأشخاص والبلدان المختلفة والأمم المتحدة يعتمد على أشياء أخرى.. إنه يقوم على مراعاة مصالح الآخرين".

وفي وقت سابق، زعم بايدن، في خطاب من المكتب البيضاوي، إنه على الولايات المتحدة أن تقف بجانب إسرائيل وأوكرانيا في مواجهة روسيا وحماس، مضيفًا: "لن نسمح للطغاة مثل بوتين بالفوز. أرفض السماح بحدوث ذلك".

وعلق الكرملين على هذا التصريح، معربًا عن إدانته، الشديدة لخطاب بايدن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 5087 فلسطينيا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنا، فضلًا عن إصابة 15273 مواطنا بجراح مختلفة.

بث مباشر أخبار فلسطين.. آخر تطورات دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (قناة القاهرة الإخبارية)

جرائم الاحتلال في غزة.. ارتفاع عدد الضحايا لـ5087 شهيدًا

5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنًا.

15273 مصابا بجروح مختلفة.

1500 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلًا.

597 مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات رايح ضحيتها 3813 شهيدًا.

23 مجزرة للاحتلال في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدًا منهم 183 طفلًا.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين 23-10-2023، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيدا وما زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع، مؤكدا تلقي الوزارة 1500 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

وطالب الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بالكشف طبيعة السلاح المستخدم في اذابة جلد الجرحى واحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل.