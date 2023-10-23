نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يصل إلى طهران للمشاركة في لقاء وزاري بشأن جنوب القوقاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إلى طهران، حيث سيشارك في اجتماع بصيغة "3+3" حول جنوب القوقاز.

ومن المقرر عقد اجتماعات لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران وتركيا في إطار هذه الصيغة، بينما رفضت جورجيا الحضور، قائلة على لسان متحدث باسم خارجيتها الأحد، إن "جورجيا لم تشارك قط في العمل بهذا الصيغة ولن تشارك فيها يوم 23 أكتوبر كذلك".

ويشار إلى أن فكرة إنشاء منصة للتعاون بين ست دول في المنطقة - تركيا وأذربيجان وروسيا وإيران وجورجيا وأرمينيا (ما يسمى بـ "منصة الستة" أو صيغة "3 + 3" )، صدرت عن تركيا مباشرة بعد انتهاء الحرب في قره باغ في خريف عام 2020.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه المبادرة لأول مرة في 11 ديسمبر من العام الماضي خلال زيارة إلى باكو، واصفا إياها بـ "منصة الستة".