عقب دعمها لأهل غزة.. إقالة وكيلة أعمال توم كروز مها دخيل

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أحمد جودة - القاهرة - عقب دعمها للقضية الفلسطينية.. إقالة وكيلة أعمال توم كروز مها دخيل

غزة الآن.. تم إقالة وكيلة المواهب الأمريكية مها دخيل من قبل المجلس الداخلي لوكالة CAA، وذلك بعد نشرها صورة للأحداث في غزة معبرة عن أسفها ودعمها للفلسطينيين وتعاطفها مع أهالي غزة.

وفي السطور التالية، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول حقيقة إقالة وكيلة المواهب الأمريكية مها دخيل بعد دعمها للفلسطينيين واهل غزة.

عقب دعمها للقضية الفلسطينية.. إقالة وكيلة أعمال توم كروز مها دخيل

سبب إقالة وكيلة المواهب الأمريكية مها دخيل

ويرجع السبب في إقالة وكيلة المواهب الأمريكية مها دخيل، إلى نقدها الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث نشرت صورة لما يحدث في غزة جراء القصف، من خلال منشور عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ماذا يجرح القلب أكثر من أن تشهد إبادة جماعية؟ أن تشهد إنكار العالم لوجود إبادة جماعية»، كما أنها قامت بنشر صورة أخرى تحمل عبارة «أنت الآن تعلم من يشجع على الإبادة الجماعية».

تراجع واعتذار مها دخيل عن موقفها

وبعد تعرضها للانتقادات من قبل المواطنين اليهود والغرب بشكل عام، واتهامها بأن الألفاظ التي ذكرتها جارحة، اضطرت لحذف المنشورات من حساباتها الرسمية، كما اضطرت إلى تقديم اعتذارًا رسمي عن الألفاظ التي استخدمتها، حيث نشرت «ارتكبت خطأ عن طريق نشر منشور على إنستجرام به ألفاظ جارحة، كان قلبي منفطرًا مثل الكثير منا، ولكني فخورة بكوني في صف الإنسانية والسلام».

وأضافت: «أنا ممتنة لأصدقائي اليهود الذين علقوا على المنشور وعلموني أكثر ومسحته تلقائيًا، اعتذر عن الآلام الذي تسببت فيه».

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وتابعت: « إن اختيار الكلمات مهم، والحوار مهم، مع المرور بيوم عصيب استمع وأتعلم المزيد من الأصدقاء، أدعو للجميع في صلواتي».

واختتمت: «وأنا حزينة على كل من يعاني الآن، ما زلت أحزن على كل الأرواح البريئة مهمتي هي السلام».

من هي مها دخيل؟

مها دخيل هي وكيلة أعمال ليبية الأصل وتعمل مع مجموعة من ألمع نجوم هوليوود وهم توم كروز، ناتالي بورتمان، مادونا، وغيرهم.