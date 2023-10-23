احتجاجات متبادلة بين مانيلا وبكين بعد تصادم بحر الصين الجنوبي

مانيلا ت بكين ـ ا.ف.ب: استدعت مانيلا السفير الصيني بينما تقدَّمت بكين باحتجاج رسمي لدى الفلبين على خلفية حوادث تصادم بين سفن عائدة للبلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريزيتا دازا للصحافيين «نحن نستخدم بشكل كامل الإجراءات الدبلوماسية المتاحة لنا. وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح».

وأشارت المتحدثة إلى أنَّ السفير هوانج شيليان لم يكن متوافرًا وحضر الاجتماع بدلًا منه نائب رئيس البعثة الصينية.

من جهتها، شدَّدت سفارة بكين في مانيلا على أنَّ دبلوماسيًّا صينيًّا قدَّم مذكّرة رسمية تعرب عن «الامتعاض الشديد والاعتراض الصارم على التعدي» الذي نفَّذته السفن الفلبينية في المنطقة.

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