باكستان توجه الاتهام لعمران خان فـي قضية تسريب وثائق سرية

إسلام أباد ـ ا.ف.ب: وجّهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدَّعي العام.

وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا حيث يوجد خان «وجّهت إليه التهمة وتُليت علنًا». وأودع نجم الكريكت السابق السجن في أغسطس لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد. لكن رغم إلغاء هذه العقوبة لاحقًا، أبقي في السجن بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.

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